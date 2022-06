O ranking oficial de todos os filmes das gêmeas Olsen

Número 2: As Namoradas do Papai

1995

Rosto familiar: Ah, sabe, apenas STEVE GUTTENBERG e KIRSTIE ALLEY como as melhores figuras parentais fictícias de todos os tempos.



Você pode ficar com Operação Cupido, nós vamos com a versão das Olsens das gêmeas que trocam de lugar para armarem para os pais. Esse foi um dos raros filmes das irmãs a ter um lançamento nos cinemas.

Além disso, a melhor parte deste filme (tirando a guerra de comida) é que há ZERO explicação por trás de como as gêmeos foram separadas no nascimento. E ninguém sabia.