Mês do Orgulho LGBTQIAPN+: conheça a influencer e cantora Yago Mapoua

Em entrevista exclusiva ao E! Online Brasil, Yago conversou conosco sobre sua carreira, trabalho na internet, inspirações e mais. Com milhões de seguidores em suas redes sociais, a estrela da web faz sucesso com seus vídeos muito bem-humorados, que mostram situações do cotidiano.

Yago tem 29 anos e nasceu e foi criada dentro da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. "Na minha infância, sempre fui aquela gay muito afeminada e com medo de se assumir para a família, pensando no que eles iam achar. Até que chegou um certo momento de eu me revelar e mostrar para minha família, que é meu alicérce, meu ombro amigo", disse ela, revelando que foi "muito bem acolhida".

"Me aceitaram super de boa. O único medo da minha família era o mundo lá fora. Porque dentro de casa você tem apoio, amor, carinho, mas o mundo oferece coisas que você menos espera. O medo da minha família em eu ser uma pessoa LGBTQIAPN+ era desse mundo. Mas graças a Deus sou uma pessoa que sei entrar e sei sair, eu respeito para ser respeitada e assim eu levo minha vida".