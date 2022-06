Rachel Bilson diz que término com Bill Hader foi "mais difícil do que parto"

Shutterstock

A atriz de Hart of Dixie não compartilhou mais sobre o relacionamento com Aubrey, mas ela tocou em uma separação particularmente difícil durante um episódio anterior de seu podcast. Sem nomear seu ex, Rachel admitiu à convidada Mandy Moore que ela "passou por um rompimento muito difícil e foi durante a pandemia".

"Eu não podia sair de casa, sabe o que quero dizer? Eu não tinha mais nada a fazer a não ser me sentar, lidar com isso e sentir isso", ela compartilhou. "Foi provavelmente a coisa mais difícil que já fiz⁠, mais difícil do que o parto."

Rachel⁠ - que é mãe de Briar Rose, de 7 anos, com Hayden Christensen, de quem ela se separou em 2017 - continuou dizendo que as consequências com o ex "doeram para caral**", embora ela tenha finalmente superado. Ela explicou: "Se você realmente encarar isso, você pode sair disso e dizer, 'OK, eu passei por isso e estou pronta para a próxima'".

Parece que Bill também seguiu em frente. Em janeiro, uma fonte separada confirmou ao E! News que o ator está namorando Anna Kendrick, com quem ele estrelou o filme de Natal de 2019, Noelle.

E muito parecido com o relacionamento passado de Bill com Rachel, detalhes sobre isso estão sendo mantidos em sigilo. Como a segunda fonte observou: "Isso está acontecendo há um bom tempo, mas Anna manteve isso realmente em sgilo".