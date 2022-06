Khloé Kardashian reflete sobre "perdão" após drama de Tristan Thompson

"Este foi definitivamente um episódio difícil, mas há tanta beleza em ver o quão próxima minha família é", twittou a estrela de reality em 16 de junho, após o finale ir ao ar no Hulu. "Nós vamos sempre ficar juntos e nos amar profundamente."

O episódio seguiu Khloé e sua família quando souberam em dezembro de 2021 sobre um processo de paternidade que Maralee Nichols abriu contra Tristan Thompson, em junho de 2021, e o reconhecimento do atleta de que os dois fizeram sexo em Houston, Texas, em março de 2021 – enquanto ele ainda estava em um relacionamento com Khloé. (Tristan confirmou em janeiro de 2022 que ele teve um filho com Maralee, um menino que nasceu em dezembro).

Tristan já esteve no centro de escândalos de traição antes. E enquanto ele e Khloé, que têm uma filha de 4 anos, True Thompson, terminaram e voltaram a ficar juntos antes, a dona da Good American disse no programa que "é hora de se afastar" de seu relacionamento romântico.

Agora, ela só quer seguir em frente. "A vida é cheia de lições, momentos de aprendizado. Devemos lidar com eles com graça/amor", ela twittou. "Mesmo se formos feridos por eles. Aproveite o seu momento, chore/grite, mas mantenha a calma e lembre-se que o amor cura e ensina mais do que a raiva ou o ódio. Todos nós merecemos perdão e acima de tudo... AMOR."