Ripley's fala sobre alegação de que Kim Kardashian teria danificado vestido de Marilyn Monroe

No início desta semana, novas fotos mostrando o desgaste da roupa incrustada de cristal - usada pela primeira vez por Marilyn em 1962 para cantar "Parabéns" ao presidente John F. Kennedy⁠ - surgiram nas mídias sociais, provocando uma acusação de que a estrela de Keeping Up With the Kardashians de alguma forma estragou o vestido icônico quando ela o usou no Met Gala 2022.

No entanto, em um comunicado divulgado no dia 16 de junho, o museu Ripley's Believe It Or Not! defendeu sua decisão de emprestar à Kim o vestido, que ela usou para posar no tapete vermelho com o namorado Pete Davidson antes de trocar o look para uma réplica, e sustentou que a estrela da reality "não danificou a peça, de forma alguma, no curto espaço de tempo que foi usado no Met Gala."

"Nossa missão é entreter e educar visitantes e fãs, e provocar conversas como o discurso em torno do vestido de Marilyn Monroe, que faz exatamente isso", dizia o comunicado. "Não importa de que lado do debate você esteja, a importância histórica do vestido não foi negada, mas sim destacada. Um grupo inteiramente novo de jovens foi apresentado ao legado de Marilyn Monroe."