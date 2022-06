Mensagens entre Dani Calabresa e Marcius Melhem expõem nudes e beijos

O caso de acusação de assédio feito por Dani Calabresa contra Marcius Melhem foi arquivado em janeiro deste ano pela Polícia Civil, mas continua repercutindo na mídia. Nesta semana, o colunista do Splash, do UOL, Ricardo Feltrin, divulgou conversas entre Calabresa e Melhem.

O artista tenta se defender com 270 mensagens trocadas com a humorista; e, em algumas delas, o clima é amistoso com "flertes recorrentes", segundo o jornalista.