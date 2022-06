Ator de Riverdale assassinou própria mãe e supostamente planejava matar Justin Trudeau

Em 2019, Grantham estrelou em Riverdale, da CW, interpretando Jeffery Augustine, que matou Fred Andrews (Luke Perry) em um atropelamento e fuga, segundo a TVLine. Ele também interpretou Redwood em Becoming Redwood em 2012 e Rodney James em Diário de um Banana em 2010.

As coisas mudaram em 31 de março de 2020, quando Grantham atirou na nuca de sua mãe, enquanto ela tocava piano em sua casa, de acordo com a admissão de fatos, que os promotores leram no tribunal, segundo a CBC.

De acordo com o BC Prosecution Service, o assassinato em segundo grau acarreta uma sentença de prisão perpétua obrigatória. A audiência de sentença de três dias de Grantham – que começou em 13 de junho e terminou em 15 de junho – está sendo realizada para decidir quanto tempo Grantham deve servir antes que ele seja elegível para solicitar liberdade condicional. De acordo com o Código Penal do Canadá, uma pessoa condenada por assassinato em segundo grau é elegível para liberdade condicional após um mínimo de 10 anos e um máximo de 25 anos.