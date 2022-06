Ana de Armas se transforma em Marilyn Monroe em teaser de 'Blonde'

A atriz cubana intepreta o ícone do cinema no filme Blonde, da Netflix. Em teaser divulgado nesta quinta-feira, 16, pelo streaming, vemos a estrela com o cabelo curto e platinado.

O longa foi escrito e dirigido por Andrew Dominik e é baseado no romance de Joyce Carol Oates. Dessa forma, a produção mistura fato e ficção para reimaginar a vida da musa de Hollywood, explorando seu lado público e privado.

Nas imagens, a atriz surge sendo maquiada em frente ao espelho quando começa a chorar e diz: "Por favor, venha. Não me abandone". E então o maquiador diz: "Ela está vindo". No entanto, à medida que ela é produzida à sua imagem de diva de Hollywood, o choro é trocado por um largo sorriso.