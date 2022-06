Débora Nascimento manda indireta sobre fim de casamento em post de Thaila Ayala

"O que faz uma mulher se colocar nesse papel? E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de 6 meses, no puerpério, é muito bizarro. Será que essas pessoas têm noção que elas podem destruir uma família com isso? Pois já vi isso acontecer de perto... Será que é, de fato, essa a intenção que pulsa no coração dessa mulher?", continuou Thaila.