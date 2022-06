Beyoncé anuncia nova era 'Renaissance': veja todos os detalhes

Os fãs estão oficialmente prontos para se reunir depois que várias plataformas, incluindo Tidal e Spotify, anunciaram que Beyoncé vai estrear o que parece ser a primeira metade de seu último projeto chamado Renaissance no final de julho.

Em 16 de junho, as contas do Instagram de ambas as empresas divulgaram uma imagem em preto e branco, que dizia Act I, Renaissance e marcava Queen Bey em seu post. Quanto à data exata de chegada: conforme declarado em ambas as legendas, o projeto altamente antecipado da cantora será lançado em 29 de julho.

E se você precisava ainda mais de uma confirmação oficial: a própria Beyoncé também adicionou a informação à sua biografia do Instagram, além de acompanhar as notícias. Mais tarde naquele dia, a Vogue britânica, que anunciou a mãe de três filhos em sua próxima edição de julho, também observou que a artista explicou que "a criação foi um longo processo", acrescentando que "a pandemia [deu] a ela muito mais tempo para pensar e repensar cada decisão."

A mudança ocorre quase uma semana depois que a vencedora do Grammy levou os fãs à loucura quando excluiu sua foto de perfil em todas as suas plataformas de mídia social, como Instagram e contas do YouTube.