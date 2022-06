Pete Davidson finalmente faz sua estreia em The Kardashians

Demorou até o final da temporada do programa do Hulu, mas a voz do namorado de Kim Kardashian se fez ouvir no episódio de 16 de junho – e valeu a pena esperar.

Em uma cena pós-créditos, Kim dá um alô para a supervisora ​​de áudio Paxy (também conhecida como Erin Paxton), que Kim diz conhecer mais intimamente do que qualquer um.

"Você tem que conhecer Paxy", Kim diz a alguém atrás dela e fora da câmera durante um confessionário. "Paxy trabalhou comigo no áudio por 14 anos em Keeping Up With the Kardashians. Ela sabe tudo sobre mim. Ela provavelmente viu minha vagina."

E então acontece.

"Mais do que eu?", uma voz familiar pergunta fora da tela. E trata-se, claro, de Pete.

Veja a resposta da estrela no vídeo acima!

Quando uma pessoa fora da tela creditada como "produtor" - que só podemos supor que seja Paxy - diz a Kim que ela não chegou a ter um momento tão íntimo com a estrela, Kim fica surpresa, dizendo: "Você não viu minha vagina? Nós vamos chegar lá. Leva tempo para se aquecer para ver minha vagina."