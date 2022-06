Amber Heard diz que ainda ama Johnny Depp após batalha judicial

Neil Mockford/GC Images

No final, Heard entrou com uma ordem de restrição temporária contra o ex-marido, com quem foi casada por quase dois anos, em maio de 2016.

"Tomei a decisão de me defender e me proteger", disse ela. "Você não pode obter uma ordem de restrição em particular, o que é claro, eu não entendi na noite em que a polícia foi chamada."

Na entrevista ao Today, Heard também negou ter informado o TMZ sobre sua aparição em maio de 2016 em um tribunal de Los Angeles para obter a ordem de restrição, afirmando que "não teve nada a ver comigo". Durante o julgamento, um ex-produtor do TMZ disse que a publicação foi notificada da aparição de Heard com antecedência e que ela teria hematomas faciais.

Quando perguntada por que ela não tinha hematomas nos dias após os supostos incidentes com Depp, Heard disse a Guthrie: "Novamente, é aquela coisa, se você tem hematomas, se você tem ferimentos, é falso. Se você não tem nenhum, então você não estava ferido."

Como conclusão, um júri da Virgínia concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. A juíza Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, fazendo com que seus danos totais sejam de quase US$ 10,4 milhões.

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Agora, após o veredicto, Heard revelou o que planeja dizer a sua filha de 14 meses, Oonagh, sobre o julgamento no futuro.

"Eu fiz a coisa certa", disse Heard. "Fiz tudo o que pude para defender a mim mesma e a verdade."

Heard compartilhará mais sobre o julgamento em um especial do Dateline que vai ao ar em 17 de junho na NBC.

(O E! e NBC fazem parte da família NBCUniversal.)