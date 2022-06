Zendaya se pronuncia após rumores de que está grávida de Tom Holland

Um vídeo, compartilhado pelo usuário do TikTok @robairesbussy, inclui uma foto com Photoshop de Zendaya com uma barriga de grávida e a legenda: "ESPERA, DESDE QUANDO ZENDAYA ESTÁ GRÁVIDA". No entanto, o internauta escreveu que o clipe é uma "#piada".

Outro vídeo do TikTok, postado pelo usuário Ryan Roberts, mostra ele espantado com a imagem de uma ultrassonografia de um feto de cerca de 20 semanas, sobreposta a uma captura de tela de uma postagem real do Instagram que Zendaya compartilhou em 30 de janeiro, que continha um promo de Euphoria. Ela incluiu a legenda: "Eu te amo. No meio do caminho [emoji de coração]". O usuário do TikTok editou a imagem para parecer que ela marcou seu namorado Tom.