Pais de Sérgio Hondjakoff farão terapia e refletem sobre 11ª internação

"É incrível, mas precisamos chegar ao fundo do poço para chegar onde chegamos. Só tenho a agradecer a Deus. E minha gratidão também é eterna a todos que me ajudaram – desde os enfermeiros da ambulância que levaram o Sérgio até a clínica de Sorocaba – como também ao meu novo amigo, Rafael Ilha. Com o pensamento positivo de todos que gostam do meu filho, venceremos. Tenho fé!", finalizou Carmen.

A internação ocorreu após Sérgio surtar em live e ameaçar o pai de morte. Dias depois, ele pediu desculpas e foi levado para a clínica de reabilitação.