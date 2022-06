Vestido de Marilyn Monroe é danificado após aparição de Kim Kardashian no MET Gala

Kim Kardashian já enfrentou muitas críticas por usar um dos vestidos mais famosos de Marilyn Monroe no Met Gala. E nesta semana, mais de um mês após o evento, imagens recém-divulgadas da peça, tiradas pelo artista visual e curador de museus e exposições de figurinos, Chadmichael Morrisette, mostram que há sinais de danos na peça.

Fotos do antes e depois do vestido incrustado de cristais, que a falecida ícone de Hollywood usou em 1962 para cantar "Parabéns" ao presidente John F. Kennedy, foram postadas na página do Instagram do colecionador particular Marilyn Monroe Collection em 13 de junho. Nas novas imagens, o fechamento das costas do vestido mostra franzidos e costuras puxadas.

O museu Ripley's Believe It Or Not! comprou o vestido em um leilão da Julien's por um recorde do Guinness de US$ 4,8 milhões em 2016, e deu permissão à Kim para usá-lo ao andar pelo tapete vermelho do Met Gala com o namorado Pete Davidson. Agora o item está em exibição na filial de Hollywood do museu.