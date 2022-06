Bradley Cooper revela como superou seu vício em cocaína

Jordan Strauss/Invision/AP

Em sua jornada de sobriedade, Cooper disse que fez "grandes avanços entre 29 e 33 anos" que o colocaram em um caminho de autodescoberta sobre sua carreira e relacionamentos com outras pessoas. A mudança, que Arnett descreveu como uma "metamorfose" que foi "incrível" de testemunhar, também o levou a encontrar paz na paternidade quando deu as boas-vindas à filha Lea com Irina Shayk.

"Cada coisa é absolutamente sombreada ou trazida em cores gloriosas pelo fato de eu ser pai de um ser humano maravilhoso", disse Cooper. "É simplesmente a melhor coisa absoluta."

O ator também não pôde deixar de falar sobre sua filha de 5 anos, mostrando uma gravação de áudio da pequena cantando "Who Let the Dogs Out", de Baha Men, no podcast. O momento adorável resultou em Cooper mandando mensagens de texto para seus colegas de elenco de Se Beber, Não Case!: "Se Beber, Não Case! 4: Vamos fazer isso".

Cooper agora compartilha a custódia de Lea com Shayk após a separação de 2019. Chamando a modelo de uma mãe "incrível", ele acrescentou sobre ser pai: "Adoro. Não quero que nenhum momento em que possa estar com ela, eu não esteja com ela".