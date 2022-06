Britney Spears confirma que não convidou irmão para casamento: "Você me machucou"

Chris Farina/Corbis via Getty Images

As palavras acaloradas de Britney surgem quase uma semana depois que ela se casou com Sam, de 28 anos, em uma cerimônia íntima em Los Angeles. Antes do casamento, uma fonte próxima à Britney disse ao E! News que sua irmã mais nova, Jamie Lynn Spears, assim como seus pais, Jamie e Lynne Spears, não foram convidados.

No entanto, isso não impediu a mãe da noiva de falar sobre as núpcias. Depois que Britney compartilhou fotos da festa no Instagram, Lynne escreveu nos comentários: "Você está radiante e tão feliz! Seu casamento é o casamento dos 'sonhos'! Tão feliz por você! Eu te amo!"

A matriarca também curtiu de um post da irmã de Sam, Fay Asghari, que esteve presente no casamento ao lado de convidados como Madonna, Selena Gomez e Paris Hilton.

Ao falar sobre o fim da tutela de Britney no passado, Bryan descreveu isso como "uma grande coisa para nossa família", mas reconheceu que era algo que sua irmã "sempre quis se livrar".

"É muito frustrante ter isso", disse ele em um episódio de 2020 do podcast As Not Seen on TV. "Se alguém vem em paz para ajudar ou vem com uma atitude, ter alguém constantemente lhe dizendo para fazer algo deve ser frustrante."

Ele acrescentou que acredita que a família "fez a escolha certa" ao instituir a tutela.

