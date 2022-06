Kylie Jenner diz que está lidando com a dor em meio à jornada pós-parto

Quatro meses depois de dar à luz um menino, a jovem de 24 anos compartilhou um pouco de sua rotina de exercícios. Na legenda de foto onde aparece com roupas esportivas, ela escreveu: "Sem dias de folga!" No entanto, não foi a sessão de ginástica mais fácil para a estrela de The Kardashians. "Eu tenho lidado com muitas dores nas costas e no joelho desta vez, então isso diminui meus treinos", ela escreveu ao lado de um vídeo na esteira, "mas estou em uma missão para ficar forte novamente".

Kylie tem documentado seus treinos nos últimos meses desde que ela e Travis Scott deram as boas-vindas ao filho. Em abril, ela postou uma foto da barriga, escrevendo: "Meu abdômen aqui tentando voltar finalmente". Quanto à sua rotina de exercícios, a empresária da maquiagem compartilhou no final daquele mês que é uma combinação de caminhada e Pilates.

"Ganhei 27 quilos novamente nesta gravidez", escreveu ela na época, "abaixo de 18 quilos apenas tentando ser saudável e paciente".