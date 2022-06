Chris Evans jura que "não tem Photoshop" em suas fotos na Disney

Em em sua passagem no Disney's California Adventure Park em 11 de junho, o ator de 41 anos se encontrou com Mickey Mouse, Minnie Mouse e outros personagens para uma sessão de fotos. Parece mágico, certo?

Mas depois que a Internet viu as fotos de Chris fazendo sua pose tradicional e a os personagens ao seu redor, alguns internautas começaram a se perguntar se alguma edição estava envolvida.

"Eu prometo que não foi usado Photoshop nisso!", Chris escreveu no Twitter. "Eu só tenho uma pose muito disciplinada. (E não sei o que fazer com as mãos)."

Veja os cliques no vídeo acima!