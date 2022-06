Amber Heard se sentiu "menos que humana" durante julgamento com Johnny Depp

No dia 1º de junho, um júri da Virgínia concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. A juíza Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, tornando seus danos totais inferiores a US$ 10,4 milhões. A advogada de Heard, Elaine Bredehoft, confirmou em 2 de junho que a atriz planeja apelar.

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Quando perguntada se ela estava se sentindo confiante no dia do veredicto, Heard admitiu que não tinha certeza do que o júri decidiria.