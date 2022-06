BTS anuncia hiato para focar em carreiras solo: "Voltaremos um dia"

E não importa o que o futuro reserva para os músicos, eles sempre terão o amor da ARMY.

"Acho que nunca pensei em não fazer parte desse grupo", disse Jimin à Rolling Stone no ano passado. "Eu não posso imaginar o que eu faria sozinho. Eu gostaria de pensar que no final, quando eu for muito velho para dançar, eu gostaria apenas de sentar no palco com os outros membros e cantar e me envolver com os fãs. Eu acho que seria ótimo também. Então eu gostaria de manter isso enquanto eu puder."