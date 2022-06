Vanessa Gerbelli sobre voltar a ser mãe de Marquezine após Salete: "Mesma sensação"

E nessa segunda-feira, 13, rolou a première da série, em São Paulo, onde o E! Online Brasil bateu um papo com a atriz, que dá vida à Patrícia. A personagem é o centro de todas as intrugas no condomínio Maldivas, já que ela morre misteriosamente após um incêndio em seu apartamento.

E para completar, Vanessa irá viver a mãe de Bruna Marquezine nas telas novamente! Afinal, como os fãs lembram, as estrelas interpretaram a eterna dupla Salete e Fernanda, em Mulheres Apaixonadas, da Globo, e quase 20 depois elas vão se reencontrar em cena.

"Quando a gente filmou a novela foi realmente um sucesso a história da nossa parceria. A gente realmente era muito parecida e continuamos. O Klebber Toledo me disse, 'Vocês são muito parecidas mesmo!', pois é vai entender! Temos um DNA parecido", disse Vanessa ao E!.

"Eu sinto com ela uma afinidade. Eu conheci ela criança, eu sei quem ela é. Eu tenho noção da essência dela", contou.