Blue Ivy Carter é a própria Beyoncé durante rara aparição com Jay-Z em jogo da NBA

Este encontro de pai e filha deu o que falar!

Jay-Z e Blue Ivy Carter assistiram ao jogo cinco das finais da NBA no Chase Center, em São Francisco, em 13 de junho. Provando que ela já herdou o senso de estilo impecável da mãe Beyoncé, a menina de 10 anos usava uma jaqueta de couro por cima de uma camiseta preta com as palavras "Brown Skin Girl" na frente - fazendo referência à sua música! - e calças combinando. Para finalizar o look, Blue Ivy usou óculos escuros, brincos de argola e tênis Nike.