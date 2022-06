Britney Spears e Sam Asghari obtêm ordem de restrição contra seu ex, Jason Alexander

Após a prisão de Jason, uma fonte disse ao E! News que Britney estava "um pouco abalada" com o incidente. No entanto, ela e Sam continuaram com as núpcias e se casaram mais tarde naquela noite na frente de uma multidão repleta de estrelas que incluía Madonna, Paris Hilton e Selena Gomez.

"Ela estava ansiosa e chateada, mas conseguiu e acabou sendo um dia muito bonito para ela", disse uma segunda fonte ao E! News próximo à noiva. "Ela estava muito emocionada durante a cerimônia e Sam estava enxugando suas lágrimas com amor. Foi muito doce e tocante."