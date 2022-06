Manu Gavassi sobre ter Natália Klein à frente de 'Maldivas': "Fez eu topar na hora"

Já Manu, que interpreta Milene, nos revelou que o fato de ter Natália a frente do projeto, a conquistou.

"Eu acho que fui uma adorável coincidência! Perguntaram se a personagem tinha sido escrita pra mim e não foi. Era uma ideia antiga da Natália muito antes de terem me cogitado na série".

"Mas o fato de eu ter topado tem muito a ver com a Natália, já admirava ela desde 'Adorável Psicose', pra mim o roteiro é tudo. E saber que tinha uma roteirista mulher à frente do projeto, que eu admirava muito, fez eu topar na hora. Depois eu olhei essa personagem e pedi a Deus para me oferecerem a Milene, porque eu amei ela de cara", revelou.

A atriz tambem contou que por trás do deboche de Milene, há uma vulnerabilidade que todos conseguem se identificar.