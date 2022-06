Kim Kardashian e Pete Davidson trocam carinhos durante férias no Taiti

A dona da SKIMS e a ex-estrela do Saturday Night Live desfrutaram recentemente de uma viagem tropical ao Taiti, disse uma fonte ao E! News, acrescentando: "Eles voaram para Papeete no jato particular dela e depois foram para a Ilha Brando".

Kim deu aos fãs uma amostra das férias no Instagram nesta segunda-feira, 13 de junho. "Praia para 2", ela escreveu ao lado de uma série de fotos, incluindo uma do casal se beijando no mar e outra da dupla andando de caiaque.

E em um vídeo postado no Instagram Story de Kim, mostrando-a posando na praia, ela observou que Pete "passou no teste de conteúdo do namorado", que é apenas o marco mais recente no relacionamento do casal.

Na verdade, Pete tem passado mais tempo com a família de Kim, incluindo seus quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm, que ela compartilha com o ex Kanye West.