Namorado de Adele, Rich Paul, fala sobre ter "mais filhos"

Ele continuou: "Sabe, eu tenho uma filha que é caloura na faculdade, então eu fui um pai muito jovem, mas agora, tenho uma idade diferente, estou em uma época diferente da minha vida, em uma posição diferente na minha vida. Estou realmente ansioso para ser um pai mais velho."

Enquanto isso, Rich está ajudando os jovens de outra maneira. O programa da Old Spice, School of Swagger, em parceria com o Walmart, marca um compromisso de 10 anos para ajudar a aumentar as taxas de conclusão do ensino médio em 10%.

"É um programa de orientação", disse Rich. "Eu acho que a importância de ser um mentor é fundamental. Algo que eu realmente gosto de fazer. Eu amo orientar e também me apoiar e aceitar ser mentorado também. Estamos tentando ajudar jovens homens e mulheres a construir essa confiança e uma base de confiança para sair e liderar o mundo. E acho que o que a Old Spice está fazendo com a School of Swagger e para mim fazer parte da primeira turma de formandos da School of Swagger é muito legal."