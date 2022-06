Mãe de Britney Spears comenta sobre casamento da filha após não ter sido convidada

Depois que a cantora compartilhou várias fotos do grande dia do casal em 9 de junho, sua mãe comentou em uma de suas postagens no Instagram.

Lynne também curtiu um post da irmã de Sam, Fay Asghari, que escreveu em sua página no Instagram: "Um dos momentos mais bonitos e emocionantes da minha vida foi ver meu irmão se casar. Eu amo muito vocês dois @samasghari & @britneyspears. "

Também não foram convidados para o casamento de Britney: seu pai e ex-tutor de longa data Jamie Spears, além de sua irmã Jamie Lynn Spears, que mais tarde curtiu de um dos posts do E! News no Instagram sobre as núpcias.