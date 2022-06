Justin Bieber revela dificuldade para comer após síndrome: "Rezem por mim"

O cantor compartilhou nessa sexta-feira, 10 de junho, que foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt e ficou com metade do rosto paralisado, levando-o a cancelar shows para descansar e se recuperar.

"O vírus que ataca o nervo do meu ouvido e meus nervos faciais fez com que meu rosto ficasse paralisado", explicou. "Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move."

Depois de compartilhar a notícia, ele está revelou um dos sintomas desafiadores de sua condição médica.

Veja o desabafo do cantor no vídeo acima.

Justin disse aos fãs em seu post anterior que ele está fazendo "exercícios faciais" para tentar fazer seu rosto "voltar ao normal".