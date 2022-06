Por dentro dos melhores sites para turbinar sua conta no Instagram

Por que a preocupação com seguidores reais e brasileiros?

A preferência por seguidores reais e brasileiros se deve a dois motivos:

O primeiro: tanto dentro como fora do Instagram, as pessoas preferem se relacionar com gente autêntica, que transparece verdade. Se os visitantes de um perfil por acaso notam que os seguidores são todos estrangeiros, com nomes de @usuário diferentes do que estão acostumados, podem se desinteressar por esse perfil.

Além disso, o algoritmo do Instagram pode entender que, por se tratar de um perfil cheio de seguidores estrangeiros, essa conta provavelmente não é interessante para brasileiros. O resultado são chances menores de o algoritmo recomendar o perfil ou favorecer um bom engajamento.