Justin Bieber surge com rosto paralisado e revela síndrome de Ramsay Hunt

Nesta sexta-feira, 10 de junho, o vencedor do Grammy apareceu em um vídeo no Instagram, onde explicou por que decidiu cancelar vários shows futuros. Justin revelou que foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt.

"Esse vírus ataca o nervo do meu ouvido e os meus nervos faciais e fez com que meu rosto ficasse paralisado", disse ele. "Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não posso sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move."

Veja os detalhes no vídeo acima.