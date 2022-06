Mês do Orgulho LGBTQIAPN+: Conheça a produtora musical e DJ Apuke

Ainda assim, com tanta dificuldade e passando por cima de vários obstáculos, Apuke segue e permanece cada vez mais certa do que quer pra sua vida.

"Eu tive que ter muita raça, muita coragem. O meio da música tem um machismo muito forte, muito grande. Eu tive que passar por todas essas fases, mas eu sempre fui muito confiante no que eu faço, por amor e aqui estou."

"Eu me defino uma pessoa com muita garra, que tem muito foco no que quer, no que busca pra si. Principalmente quando a gente fala de trabalho, eu sempre tive muita determinação no que eu busco pra minha vida, no que eu desejo, ao mesmo tempo com muita humildade e pés no chão. Sou uma pessoa que sou muita amiga, que gosto de compartilhar o que aprendo com as pessoas, de dividir experiências com pessoas que estão a minha volta."