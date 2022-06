Britney Spears e Madonna recriam beijo do VMA em casamento

Acontece que Madonna também conseguiu compartilhar um beijo com a cantora na festa, recriando a famosa cena do MTV Video Music Awards 2003.

Caso você precise de uma atualização, as duas rainhas do pop se beijaram pela primeira vez no show de abertura da premiação, que se tornou um dos momentos mais comentados da história da cultura pop.

E claro que Madonna não foi a única superestrela presente para celebrar os recém-casados. Outros convidados incluíram a amiga de longa data da cantora Paris Hilton e sua mãe Kathy Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore e Donatella Versace, que desenhou o vestido da noiva.

Quanto ao modelo, Britney caminhou pelo corredor com um vestido em decote V ombro a ombro, com fenda na altura da coxa, combinado com um véu e scarpins brancos também Versace.