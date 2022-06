Khloé Kardashian diz que é "desconfortável" ver drama de paternidade de Tristan na TV

Matt Baron/Shutterstock

Em janeiro, Tristan compartilhou nas redes sociais que um teste de paternidade confirmou que ele deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, o primeiro com Maralee Nichols. "Assumo total responsabilidade por minhas ações", escreveu ele na época, antes de se dirigir especificamente à Khloé. "Khloe, você não merece isso. Você não merece a mágoa e a humilhação que eu causei a você."

A estrela da NBA compartilha a filha True Thompson, de 4 anos, com a designer Good American.

Tweet junto com Khloé quando o final da temporada de The Kardashians for lançado no Hulu em 16 de junho.