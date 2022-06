Como Britney Spears reagiu após ex-marido ser preso por invadir seu casamento

Jason Alexander foi preso em 9 de junho após invadir o local, em Los Angeles, onde ela se casou com Sam Asghari poucas horas depois.

"Estou aqui para invadir o casamento porque ninguém está aqui, exceto Sam. Onde diabos está a família?", Jason disse enquanto gravava ao vivo sua invasão no Instagram, de acordo com gravações de tela que circularam online. "Então aqui está uma informação privilegiada do casamento de merd*."

O Departamento do Xerife do Condado de Ventura disse ao E! News que eles responderam a uma chamada de invasão nessa quinta-feira, 9. No local, a polícia percebeu que Jason tinha um mandado de prisão fora do condado, então ele foi preso e levado para uma delegacia. O mandado decorre de duas acusações criminais de 2015: uma por roubo e outra por comprar/receber propriedade roubada, disse Henry Wofford, do Departamento do Xerife do Condado de Napa, ao E! News.