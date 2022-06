Ex de Britney Spears, Jason Alexander, é preso após invadir seu casamento

O ex-marido da vencedora do Grammy foi preso nessa quinta-feira, 9 de junho, depois de entrar no local de seu casamento, em Los Angeles, poucas horas antes da cantora dizer "sim" a Sam Asghari. Agora, em documentos judiciais obtidos pelo E! News, Jason está sendo acusado de invasão de propriedade, vandalismo e agressão após sua tentativa de invadir as festividades.

Em uma transmissão ao vivo no Instagram que foi gravado em tela por usuários de mídia social, Jason se filmou chegando ao local da cerimônia íntima de Britney e Sam sem ser convidado.

"Eu sou o primeiro marido dela", Jason - que se casou com Britney em 2004 - disse a um funcionário do local, de acordo com gravações de tela. "Estou aqui para invadir o casamento porque ninguém está aqui, exceto Sam. Onde diabos está a família?"

(Uma fonte próxima à Britney disse ao E! News que a irmã de Britney, Jamie Lynn Spears, assim como os pais Lynne Spears e Jamie Spears, não estariam nas comemorações porque não foram convidados).