Filhos de Britney Spears não irão ao seu casamento com Sam Asghari

Uma fonte confirmou ao E! News que os filhos da cantora, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15 anos, que ela compartilha com o ex Kevin Federline não estarão ao lado de sua mãe em seu dia especial, nesta quinta-feira, 9 de junho. No entanto, o advogado de Kevin, Mark Vincent Kaplan, disse ao TMZ que, "Kevin e os meninos estão felizes por Britney e desejam a ela e Sam tudo de bom daqui para frente".

Além de Sean e Jayden, a irmã de Britney, Jamie Lynn Spears, assim como os pais Lynne Spears e Jamie Spears não estarão presentes, pois não foram convidados, descobriu o E! News.

As núpcias de Britney e Sam estão marcadas para acontecer nove meses depois que o casal ficou noivo. A cantora de "Piece of Me" anunciou a notícia em setembro enquanto exibia seu lindo anel, escrevendo no Instagram: "Eu não posso acreditar nisso".