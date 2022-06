Luciana Gimenez agradece apoio após desabafo e compartilha carta do pai

"Estou entrando aqui para agradecer a todas as pessoas que foram gentis, queridas, amáveis, solidárias. É nessas horas que a gente vê quem são os nossos amigos de verdade, pessoas que você menos espera, que se solidarizam com a sua dor, com a sua perda. Nunca é fácil a gente acessar a morte de um parente", iniciou a apresentadora.