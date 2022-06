Stormi escolhe produtos da marca de Kylie Jenner em dia de compras

Em post no TikTok dessa quarta-feira, 8 de junho, a estrela de The Kardashians e sua filha fora até à Ulta Beauty para experimentar os produtos da linha de maquiagem de Kylie, a Kylie Cosmetics, e sua marca de cuidados com a pele, a Kylie Skin.

"É um dia muito especial hoje porque estou levando minha filha para ver minha marca de maquiagem na Ulta", brincou Kylie no início de seu vídeo, apresentando "meu bebê" indo para a loja.

Kylie então perguntou à Stormi se ela estava animada, e a menina de 4 anos deu um sorriso antes de declarar: "Sim".

Para o passeio, a empresária usou um jeans branco, salto rosa e um top estampado. Já Stormi estava com vestido floral, tênis branco e uma mini bolsa rosa da Prada. E a única coisa que mãe e filha tinham em comum? Um plano para estocar produtos.