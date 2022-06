Como as Kardashians descobriram sobre 3º filho da "pior pessoa" Tristan Thompson

No episódio de 9 de junho de The Kardashians, do Hulu, Kim Kardashian revelou à mãe Kris Jenner e às irmãs Kylie Jenner e Kourtney Kardashian que Tristan foi alvo de um processo de paternidade de Maralee Nichols. O que tornou a cena ainda mais comovente? Khloé, que tinha reatado um romance com o atleta, não tinha conhecimento do processo legal.

Enquanto estava no telefone com Kris, Kim disse: "Toda a declaração dele está nessa coisa, que diz: 'Eu, Tristan Thompson, conheci essa garota em Houston. Dormi com ela no meu aniversário de 30 anos.' Então eu enviei isso para ele e disse, 'A Khloé sabe disso?' Khloé nem mesmo sabe."

Antes que o momager pudesse responder, Kim encerrou a ligação para falar com Kylie, que perguntou: "O Tristan é a pior pessoa do planeta?"

Assim como fez com Kris, Kim contou os detalhes a Kylie e Kourtney, que também participaram da ligação, montando a linha do tempo dos eventos. "Ele está pedindo um teste de paternidade e admitindo que fez sexo com ela", continuou Kim. "Khloé preparou uma festa de aniversário de 30 anos para ele. Então ele voltou para casa da festa, foi para Houston para jogar - podemos verificar sua agenda - e depois dormiu com essa garota."