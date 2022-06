Kylie Minogue reflete sobre batalha por marca registrada com Kylie Jenner

Agora, a cantora de "Can't Get You of My Head" decidiu falar sobre a batalha legal quase cinco anos após o fim da disputa. (O pedido foi oficialmente rejeitado em 2017).

"Foi, apenas negócios, obviamente", disse Minogue durante o episódio de 7 de junho de Watch What Happens Live. "Quando ganhei o nome Kylie, acho que conheci uma pessoa mais velha que eu que se chamava Kylie, então [era] meio incomum. Passei a vida protegendo minha marca e construindo minha marca, então foi apenas algo que tinha que ser feito. Chegamos a um acordo."

Quando o apresentador Andy Cohen perguntou a Minogue se ela teve que ligar para a matriarca das Kardashians, Kris Jenner, para falar sobre o assunto, a cantora de 54 anos respondeu: "Não, mas eu adoraria conhecê-las".