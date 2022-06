Cole Sprouse mostra bumbum em foto e namorada do ator reage

Talvez esse novo capítulo inclua mais tempo com Ari, com quem ele aparentemente confirmou seu romance em março de 2021, quando os dois foram vistos passeando de mãos dadas.

No entanto, compartilhar seu romance com a web não foi algo tão tranquilo. Em sua entrevista à GQ, Cole falou sobre o "ódio online" que recebeu depois de postar fotos com Ari.

"Os seguidores relatam tudo sobre Ari e eu como bullying, e isso é retirado imediatamente", disse ele à publicação. "Mesmo nas contas dos meus outros amigos, é removido."

A dupla oficializou o romance no Instagram em julho, marcando seu primeiro relacionamento público desde que ele e sua colega de elenco de Riverdale, Lili Reinhart, se separaram em março de 2020.