Marina Ruy Barbosa revela se deixaria o país para focar em carreira internacional

A atriz também falou que fez as pazes com a moda, deixando-a mais leve e fazendo com que seus looks expressem a sua personalidade.

"Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha muito mais vontade de acertar, de ser correta nas minhas escolhas, do visual. Aos poucos, você vai tendo uma liberdade, vai se soltando no sentido de a moda ser uma forma de expressão, uma forma de você colocar sua criatividade, de você brincar, se empoderar."