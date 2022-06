Julia Garner, de 'Inventando Anna', vai interpretar Madonna no cinema

"Quero transmitir a incrível jornada que a vida me levou como artista, musicista, dançarina – um ser humano, tentando fazer seu caminho neste mundo", disse ela em comunicado na época. "O foco deste filme sempre será a música. A música me manteve em movimento e a arte me manteve viva. Há tantas histórias não contadas e inspiradoras e quem melhor para contar do que eu. É essencial compartilhar a montanha-russa da minha vida com minha voz e visão."

(O E! e a Universal são ambos parte da família NBCUniversal.)