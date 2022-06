J-Hope, do BTS, é anunciado como headliner do Lollapalooza EUA

Nessa terça-feira, 7, J-Hope foi anunciado como headliner do Lollapalooza americano. "Estamos felizes de anunciar que J-Hope do BTS será uma das atrações principais do Lollapalooza no domingo, 31 de julho!", revelou o festival em post no Instagram.

E com isso, o astro do k-pop, que está acostumado a bater recordes com seu grupo, também fará história na carreira solo. "Sua performance fará história, consolidando-o como o primeiro artista sul-coreano a comandar o palco principal de um grande festival de música americano".