Amber Heard rebate post de Johnny Depp no TikTok sobre "seguir em frente"

No dia 1º de junho, um júri da Virgínia considerou Heard responsável por difamar Depp depois que ele entrou com uma ação de difamação de US$ 50 milhões por um editorial que ela escreveu para o The Washington Post em 2018. No editorial, Heard se descreveu como "figura pública representando abuso doméstico."

Embora a atriz de Aquaman nunca tenha mencionado o nome de Depp na peça, os advogados de Depp argumentaram em documentos judiciais anteriores que o ensaio pessoal foi uma "farsa elaborada".

Após 13 horas de deliberação, o júri concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos, que o juiz baixou para US$ 350 mil devido ao limite do estado. Heard, que processou Depp por US$ 100 milhões, recebeu US$ 2 milhões em danos compensatórios.

No primeiro TikTok de Depp – que foi compartilhado seis dias depois que o júri chegou a um veredicto – Depp demonstrou o apreço que ele sentia pelos apoiadores.

"Vocês são, como sempre, meus patrões e mais uma vez estou reduzido a não encontrar uma maneira de dizer obrigado, a não ser apenas dizendo obrigado. Então, obrigado. Meu amor e respeito, JD."