Johnny Depp dedica primeiro post no TikTok aos "apoiadores inabaláveis"

O júri concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos, que a juíza baixou para US $ 350 mil devido ao limite do estado. Para o contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios, dos quais o prêmio estava ligado à descoberta de que Depp foi responsável por uma declaração feita por seu advogado sobre Heard.

Agora, a atriz está determinada a continuar sua luta por justiça, com sua advogada Elaine Bredehoft notando anteriormente que Heard planeja apelar.

"Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido", disse Heard após o veredicto. "Isso atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que se manifestou poderia ser publicamente envergonhada e humilhada. Isso faz retroceder a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério".