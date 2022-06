Khloé Kardashian confronta Kris Jenner sobre rumor de casamento com Corey Gamble

A momager namora o parceiro de longa data Corey Gamble desde 2014, e Khloé Kardashian está começando a suspeitar de quando os dois pombinhos vão se casar. Em uma prévia exclusiva do E! News, do próximo episódio de The Kardashians, Khloé revela que ouviu um boato de que Kris e Corey já estão secretamente casados.

"Como você e Corey estão?", Khloé pergunta, com Kris respondendo: "Bem, muito bem".

Koko então diz à sua mãe: "Eu ouvi de tantas pessoas que você se casou em segredo".

Kris responde com uma risada: "Não, eu não me casei em segredo."