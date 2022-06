'Jurassic World: Domínio': confira as estrelas no tapete vermelho da première

10. Goldblum e Dern começaram a namorar depois que a produção terminou e ficaram noivos em 1995. No entanto, as co-estrelas se separaram dois anos depois.

"Fiquei impressionado, era um grande fã dela", disse Goldblum ao The Chicago Tribune em 1993. "Acho que ela é uma atriz incrível e uma pessoa espetacular. Fiquei impressionado desde o início. Mas depois do filme percebemos que gostávamos um do outro."

11. Para alcançar o infame rugido do tiranossauro, a equipe de design de som misturou um cachorro, um pinguim, um rosnado de tigre, um gorgolejo de jacaré e o guincho de um bebê elefante, de acordo com The Making of Jurassic Park: An Adventure 65 Million Years in the Making.

12. Durante as filmagens, no entanto, Spielberg fornecia os rugidos do T-Rex para o elenco. "Steven estava segurando um megafone e rugindo de uma maneira não muito convincente", admitiu Neill à EW. "É difícil atuar para uma bola de tênis, mas é ainda mais difícil quando você está tentando não rir."