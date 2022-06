Descubra como está relação de Pete Davidson com filhos de Kim Kardashian

Jantar juntos

Kim Kardashian cruzou o caminho de Pete Davidson pela primeira vez em janeiro de 2019, quando ela e o então marido Kanye "Ye" West se juntaram ao comediante e Timothée Chalamet em um jantar de sushi para comemorar o aniversário de Kid Cudi. A estrela de Keeping Up With the Kardashians twittou várias fotos do encontro e depois falou sobre isso durante uma aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Fomos ao Nobu e, quando cheguei lá, percebi que era um jantar dos meninos", explicou Kim em fevereiro de 2019. "Foi uma noite tão divertida. Todo mundo se divertiu muito. A vibe era tão boa e eu não queria atrapalhar, então eu sentei no canto e apenas tire fotos para eles."